Кемерово, , 19:17 — REGNUM В Кемеровской области по итогам операции «Лес» инициировано более 1,3 тыс. проверок. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.

«В результате проведённых мероприятий полицейские выявили 19 транспортных средств, перевозивших 344 кубометра древесины, а также составили 20 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ — «Нарушение требований лесного законодательства об учёте древесины и сделок с ней», — уточнили в ведомстве.

Всего во время проведения операции следователи отделов внутренних дел региона по фактам организации незаконных вырубок леса возбуждено 16 уголовных дел.