Нур-Султан, , 14:48 — REGNUM Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) признала неоправданным запрет на ввоз в Россию казахстанских томатов и перцев, сообщили 18 марта в пресс-службе министерства торговли и интеграции Казахстана.

Члены ЕЭК рассмотрели этот вопрос 16 марта и признали действия российской стороны незаконными, создающими торговые барьеры. Согласно решению коллегии ЕЭК, России необходимо отменить запрет в течение месяца.

Россельхознадзор ввел запрет 16 декабря 2020 года из-за наличия вируса коричневой морщинистости плодов томата. В ЕЭК отметили, что ограничительные меры могут применяться в отношении тех вирусов, которые есть в общем согласованном перечне.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года Россельхознадзор снял запрет на поставку в Россию томатов с пяти казахстанских производителей.

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