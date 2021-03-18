Москва, , 14:45 — REGNUM Геноцид местного населения красной нитью проходит сквозь всю историю становления США как государства. Об этом в ходе видеовстречи с представителями общественности Крыма и Севастополя заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается американского истеблишмента — не американского народа, где много порядочных и честных людей, — то его сознание складывалось в известных условиях. Освоение континента было связано с геноцидом местного населения. Прямым геноцидом индейских племён. Затем последовал период рабовладения, очень жестокий. Всё это идёт по истории, до сегодняшнего дня сопровождает США, ведь откуда взялось движение Black Lives Matter? Правящий класс решает внутриполитические и внешнеполитические проблемы», — сказал Путин.

Он напомнил, что США — единственная страна в мире, применившая ядерное оружие, причём против неядерного государства в лице Японии: «Никакого военного смысла в этом не было — это было прямое истребление гражданского населения».