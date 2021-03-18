Минск, , 14:35 — REGNUM «Российская полиция задержала разыскиваемого на родине белоруса за нападение на ОМОН», — сообщила 18 марта пресс-служба МВД Белоруссии.

По информации министерства, оперативники разыскали 41-летнего жителя Молодечненского района (Минская область) в Санкт-Петербурге, «куда он уехал летом прошлого года, чтобы скрыться от правоохранительных органов Белоруссии после группового нападения на сотрудников ОМОН». Он был задержан российской полицией и находится в СИЗО до решения вопроса об экстрадиции.

МВД Белоруссии сообщило также, что «два подельника сельчанина были задержаны через несколько дней после нападения» — их приговорили по уголовному делу за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел приговорили к лишению свободы.

Читайте новости и аналитику сюжета: Протесты в Белоруссии