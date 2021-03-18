Берлин, , 13:55 — REGNUM Тактика президента США Джо Байдена, который решил пойти на обострение с Россией, является рискованной. Об этом 18 марта говорится в статье, обнародованной в немецком издании Der Spiegel.

«Это было быстро: Байден едва 60 дней находится на посту, как отношения между ним и его российским коллегой Владимиром Путиным уже достигли первой низшей точки», — говорится в статье.

Также ее автор — Роланд Неллес — отмечает, что отношения с Россией являются, по его мнению, одним из сложных вызовов для президента США, и «Байден тут не будет исключением».

При этом в материале напоминается, что в Вашингтоне заявляют о якобы виновности Москвы в «кибератаках» на американские учреждения, и потому на данный момент непонятно, что может произойти после расследований на эту тему, и тут возможно, по мнению Неллеса, введение новых санкций.

Вместе с тем автор материала отмечает, что «Путин сохраняет хладнокровие» и добавляет, что «Байден не сможет вечно придерживаться конфронтационного курса», так как ему, по словам автора, нужно «хорошо обдумать, хочет ли он этого».

«Глава Кремля ставит Байдена и его правительство перед такой же дилеммой, перед которой оказывались и прежние правительства США, которые имели с ним дело», — пишет Неллес и уточняет, что «Россия слишком велика и влиятельна, чтобы исключить избирательное сотрудничество (с ней)».

«Просто лишь изолировать, ввести санкции и на долгосрочную перспективу злить Путина не сможет и Байден», — отмечает автор

Кроме того, Неллес указывает, что ранее новый американский лидер заявлял о желании Вашингтона вести сотрудничество там, где это было бы выгодно для США.

«Другой вопрос, конечно, будет ли Путин готов к кооперации после новой порции вербальных атак и санкций со стороны американцев. Он в прошлом уже давал отпор давлению из Вашингтона», — говорится в статье.

«Пока Путин открыт для диалога, но это может скоро измениться», — также добавляет автор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что посол РФ в США Анатолий Антонов вызван в Москву для консультаций в свете пересмотра отношений между странами.

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