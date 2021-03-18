Москва, 18 марта, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов ожидает разрыва дипломатических отношений с США, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Такие дипломатические отношения со страной, где президент страны позволяет оскорблять нашего президента, нам такие отношения не нужны», — заявил Миронов.

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации для обсуждения перспектив российско-американских отношений.

Миронов обратил внимание на то, что часто после таких консультаций следует разрыв дипломатических отношений.

«Если не одумается господин Байден, такой шаг был бы правильным, — уверен Миронов. — Такие высказывания со стороны президента США недопустимы, и за это господина Байдена нужно наказывать».