Кишинёв, 18 марта 2021, 13:12 — REGNUM Парламент Молдавии пригласил президента страны Майю Санду к переговорам для определения кандидата на пост премьер-министра. Об этом 18 марта сообщил руководитель фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Корнелиу Фуркулицэ.
Читайте также: Кандидат Додона в премьер-министры Молдавии отказалась выдвигаться
Напомним, 23 февраля Конституционный суд страны обязал главу республики провести консультации с депутатами и обсудить с ними вопрос формирования правительства.
Ранее по теме: Парламент Молдавии выдвинет нового кандидата в премьер-министры — Додон
Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта Марианна Дурлештяну, выдвинутая главой государства на пост председателя правительства Молдавии, сообщила, что снимает свою кандидатуру. В тот же день Санду подписала указ о выдвижении на пост премьер-министра лидера партии «Действие и солидарность» Игоря Гросу.
Напомним, ранее парламент Молдавии дважды отклонял предложенную президентом на этот пост кандидатуру Натальи Гаврилицы.