Минск, , 13:09 — REGNUM «Александра Лукашенко также интересует, что сделано для наведения порядка в адвокатуре», — сообщила 18 марта пресс-служба президента Белоруссии.

В ходе совещания по вопросам совершенствования законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка Лукашенко заинтересовался механизмами борьбы с экстремизмом и героизацией нацизма. При этом он поднял вопрос о состоянии белорусской адвокатуры.

«Как они здесь неукоснительно соблюдают закон? — поинтересовался Лукашенко. — Но еще раз подчеркиваю, без попыток поставить кого-то на колени и наклонить. Виноват — отвечай, не виноват — иди работай».

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