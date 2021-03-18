Иркутск, , 13:00 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев видит необходимость в том, чтобы до конца 2021 года от COVID-19 вакцинировано было менее 60% населения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

«Это более одного миллиона жителей», — подчеркнул он в ходе оглашения послания региональному парламенту. Слова главы Приангарья цитирует 18 марта пресс-служба областного правительства.

«Мы пережили две волны пандемии и сейчас, когда имеются средства для этого, важно обезопасить население области от возможного повторения заражения. Поручаю министерству здравоохранения четко следовать плану вакцинации», — сказал Игорь Кобзев. По его словам, борьба с новой коронавирусной инфекцией остается одним из приоритетных направлений сферы здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области на 18 марта число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2020 человек, причём, восемь из них погибли только за последние сутки.

Читайте также: В Приангарье число жертв COVID-19 достигло 2020 человек