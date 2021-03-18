Пенза, , 11:51 — REGNUM Пензенская картинная галерея в день воссоединения России и Крыма открыла серию онлайн-выставок «Образы Крыма». Экспозиция познакомит зрителей с работами из фондов музея, а также с работами отечественных художников, в творчестве которых тема Крыма занимает центральное место.

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Первая онлайн-экспозиция посвящена творчеству крымской художницы из г. Керчи Анастасии Калюжной. Она является постоянной участницей республиканских, региональных и международных выставок, симпозиумов, арт-фестивалей, пленэров, сотрудничает с картинной галереей Керченского государственного историко-культурного заповедника. Несмотря на молодой возраст, уже удостоена звания заслуженного художника Крыма. Ее персональная выставка уже проходила в Пензенской картинной галерее в 2018 году.

Кроме этого, 18 марта открыли выставку живописи в Губернаторском доме. Здесь представлена экспозиция «Очарованные Крымом», в которую вошли 59 пейзажей, написанных с натуры. Авторами работ являются Дмитрий Жаров, Алексей Каменев, Джемма Мхеян, Евгений Голобов, Дмитрий Сысоев и Алла Майская.

Открывший выставку зампредседателя правительства области Олег Ягов отметил, что это «самый красивый подарок, который можно сделать жителям к этой годовщине». Представитель регионального правительства предложил расширить аудиторию, которая могла бы оценить творчество художников. В рамках культурных суббот для ознакомления с картинами можно запланировать посещение детей, пояснил Ягов.

ИА REGNUM сообщало, в Еврейской АО в рамках фестиваля «Крымская весна» проходят выставки, творческие мастерские, интеллектуальные и спортивные состязания. В школах проводят тематические классные часы, уроки истории и викторины.

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