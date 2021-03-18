Москва, , 11:20 — REGNUM Рейтинг качества общего образования, представленный Рособрнадзором, не может показать объективную картину состояния образовательной сферы, уверен омбудсмен в сфере образования, член ФПС «Партии Роста» Амет Володарский. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, он заявил 18 марта.

Рейтинг, составленный на основе 12 показателей по трем направлениям, возглавляют Санкт-Петербург, Москва и Ленинградская область. На нижних строчках расположились регионы Северо-Кавказского федерального округа. Группа показателей «Результаты обучения школьников» учитывает итоги ЕГЭ, ОГЭ и ВПР 2019 года, и отражают, как считают в Рособрнадзоре, реальное количество учеников, не осваивающих школьную программу.

«Эти данные способны вызвать социальную напряжённость в «отстающих» регионах, — считает Володарский. — Например, оценивая образование, вновь не затрагивается уровень его качества, степень удовлетворения запросов родителей и учеников и многие другие критерии современной школы. Согласно данным рейтинга в некоторых регионах при высоких показателях управления системой школьного образования результаты обучения школьников ниже среднего, например, в Курганской области, а в других картина обратная — школьники молодцы, а управление хромает, как в Курской области».

По его словам, рейтинг не добавил нам знаний о том, где все хорошо с образованием, а где все плохо, это и так понятно. «Остается рассматривать появление рейтинга как первый шаг к тому, что Министерство просвещения хочет забрать управление школьным образованием у регионов и переподчинить себе, а это опасный путь. Министерство никогда не сможет учесть все региональные особенности и компоненты образовательного процесса, решение всех вопросов кратно усложнится, а отчетность возрастет. В подобной ситуации за последние годы оказались более 1,5 тысячи вузов и их филиалов, которые вместо решения своих проблем были закрыты. Составители рейтинга забыли, что регионы из верхней части списка получили свои высокие оценки благодаря тому, что региональные власти в Москве, Санкт-Петербурге, других крупных городах способствовали внедрению в образовательных учреждениях передовых методик, сокращению отчетности, а на федеральном уровне на согласование таких вопросов могут уйти годы», — добавил омбудсмен.