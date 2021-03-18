Москва, , 11:13 — REGNUM Журналист Юрий Дудь взял интервью у некогда популярного блогера Ивангая (настоящее имя — Иван Рудской). Ролик был опубликован 18 марта на YouTube-канале Юрия.

Во время двухчасового интервью Ивангай рассказывает об отношениях с Марьяной Ро, своей музыке и причине ухода из YouTube. «Я перестал кайфовать от этого. Я уже не для себя всё это делал», — объяснил Ивангай.

ИА REGNUM напоминает, что Ивангай — украинский и российский видеоблогер, музыкант. Является обладателем «бриллиантовой кнопки» — награды для авторов на YouTube, достигшим отметки в десять миллионов подписчиков.

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