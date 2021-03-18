Симферополь, , 11:01 — REGNUM Нынешний год должен стать переломным в вопросе водоснабжения Крыма. Об этом 18 марта написал глава региона Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

"Текущий год должен стать переломным в плане решения проблемы водоснабжения (полуострова — ред.)», — говорится в сообщении главы республики, приуроченном к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Также Аксенов уточнил, что в настоящий момент идет реализация комплексного плана правительства РФ по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, разработанного по поручению российского президента Владимира Путина.

«Уверен, что мы успешно преодолеем и этот вызов», — также говорится в сообщении.

Кроме того, глава Крыма отметил, что за семь лет нахождения в составе РФ Крым прошел огромный путь и преодолел немало испытаний, а в 2020 году главным вызовом для всего мира и региона стала пандемия коронавируса.

«В целом Крым проходит это испытание достойно. Во многом это заслуга наших медицинских работников. Они настоящие герои. Борьба с пандемией стала общим делом для всех крымчан», — добавил Аксенов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов заявил, что позиция Турции, которая не признает российский статус полуострова Крым, является недопустимой.