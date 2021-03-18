Красноярск, 18 марта 2021, 09:29 — REGNUM Необходимо увековечить память красноярских медиков, погибших в борьбе с коронавирусной инфекцией. Такое предложение высказали на сессии 18 марта депутаты Заксобрания Красноярского края.
Вопрос об установке памятника медработникам, погибшим вследствие COVID-19, предложено рассмотреть совместно с общественными организациями на профильных комитетах, сообщили ИА REGNUM в краевом парламенте.
Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае решено выплатить семьям погибших от COVID-19 медиков по 1 млн рублей.
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