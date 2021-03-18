Красноярск, , 09:04 — REGNUM Депутаты Заксобрания Красноярского края поддержали инициативу губернатора региона Александра Усса о выплате семьям погибших от COVID-19 медиков по 1 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперативном штабе.

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Законопроект одобрен 18 марта, однако выплаты также получат семьи медиков, умерших от COVID-19 в 2020 году и в начале 2021 года.

Как уточнили в оперштабе, закон распространяется на врачей как государственных, так и частных больниц края.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 марта в Красноярском крае выявлено 65 013 носителей коронавируса, выздоровели 60 183 человека.

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