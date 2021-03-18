Казань, , 09:05 — REGNUM В Татарии за сутки жертвами коронавирусной инфекции стали пять человек — три женщины и двое мужчин. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Причины смерти пациентов 1935, 1940, 1946, 1954 и 1959 годов рождения установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Таким образом, по состоянию на 18 марта в республике от COVID-19 скончались с начала наблюдения 388 жителей.

ИА REGNUM ранее сообщало, риск повторного заболевания COVID-19 будет выше в группе людей старше 65 лет. Учёные выяснили, что защита в общей популяции от повторного заражения COVID-19 составляет 80%, однако у лиц преклонного возраста она снижается до 47%. Таким образом, нельзя полагаться на естественную защиту организма, поэтому вакцинация от COVID-19 является приоритетом, особенно названной возрастной группе.

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