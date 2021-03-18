Пенза, , 08:54 — REGNUM Привлечь внимание молодого поколения к фронтовому наследию ветеранов — главная цель стартовавшего в Пензе инновационного историко-культурного проекта «Окопные песни». 16 марта начались съемки музыкального клипа на песню «Трофейный листок», передаёт корреспондент ИА REGNUM. По одной из версий, текст был написан на трофейном листке, найденном в заброшенном сельсовете.

«В нашу семью эту песню принесла бабушка, труженик тыла, — рассказала автор проекта Лариса Куренчанина. — Я её пела, ещё когда была совсем маленькой. Сейчас появилась возможность снять профессиональный видеоклип, современную аранжировку подготовил ветеран боевых действий Игорь Согонов. Впоследствии мы хотим собрать как можно больше фронтовых, окопных песен, исполнить их в новой музыкальной обработке, понятной для молодёжи».

Представители молодого поколения по достоинству оценили фронтовое наследие. Музыканты студенческой группы BMI Band готовят собственную версию окопной песни.

«Я сам пишу песни, и меня зацепил текст именно своей искренностью, — поделился впечатлениями солист BMIBand, студент первого курса факультет информационных технологий и электроники Пензенскогогосуниверситета Сергей Шугуров. — Сразу ассоциации: окоп, сидят солдаты у костра и под гитару поют эту песню. Мы пробовали исполнять песню несколько раз, будем дальше работать над аранжировкой».

Сейчас работа над музыкальным клипом идёт полным ходом. Студенты пензенских вузов принимают активное участие в съёмках. В апреле организаторы проекта «Окопные песни» представят вариант «Трофейного листка» в современной музыкальной обработке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году, в юбилейный год 75-летия Великой Победы, песенный марафон «Наш День Победы"объединил 14 регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Впервые песняДавида Тухманована слова Владимира Харитонова «День Победы» прозвучала на языках всех народовПоволжья, объединяя жителей регионов в один большой хор.

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