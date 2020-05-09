Нижний Новгород, , 12:01 — REGNUM Все регионы Приволжского федерального округа приняли участие в масштабном песенном марафоне. Впервые песня Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы» звучит на языках всех народов Поволжья, объединяя жителей регионов в один большой хор.

Специально для этой акции песня, ставшая гимном Дня Победы, переведена на многие языки народов округа. Впервые она прозвучала на марийском, мокшанском, эрзянском, татарском, чувашском, башкирском и удмуртском языках.

Достоянием песенного марафона стало участие в проекте народного артиста СССР Леонида Сметанникова — первого исполнителя сегодня легендарной, а тогда, в 1975 году, ещё никому не известной песни.

Записи песни в исполнении творческих коллективов Поволжья доступны в социальных сетях под хештэгом #НашДеньПобеды.

Как сообщало ИА REGNUM, песенный марафон «Наш День Победы» инициирован аппаратом приволжского полпреда Игоря Комарова. Он идёт от региона к региону и символизирует единство страны, которая сплотилась ради одной на всех общей Победы. Видеоролики исполнения песни записывались до введения режима самоизоляции. С 25 апреля регионы ПФО постепенно опубликовали видеозаписи, чтобы потом объединить их в мощный финальный аккорд.