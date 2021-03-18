Чита, , 08:52 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 18 марта 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 40 321 человек, причём 71 из них обнаружили за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Вместе с тем 38 707 пациентов (+84 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 780 человек (+3 пациента за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 62 (-4 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 17 (-3 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали уже 777 человек