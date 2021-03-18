Берлин, , 08:45 — REGNUM Депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт (фракция «Альтернатива для Германии») оценил заявления украинского посла в Германии Андрея Мельника, который ранее призвал Берлин помочь Киеву в вопросе «возвращения» Крыма в состав Украины. Его слова 18 марта приводит РИА Новости.

«Маразм крепчает. Больше и добавить нечего», — сказал Гердт и добавил, что оценки вопроса о полуострове в данном контексте являются вызывающими недоумение.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Крым Украине в качестве компенсации за злодеяния времён Великой Отечественной войны.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.

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