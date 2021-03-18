Мюнхен, Германия, , 08:36 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» одержала победу над римским «Лацио» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 2:1.

В составе «Баварии» голы забили нападающие Роберт Левандовски, реализовавший пенальти на 33-й минуте, и Эрик Шупо-Мотинг на 73-й. «Лацио» смог ответить голом хавбека Марко Пароло на 82-й минуте.

Напомним, в первом матче «Бавария» победила со счётом 4:1. Таким образом, мюнхенский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Бавария» в гостях разгромила «Лацио» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов