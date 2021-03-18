Москва, , 08:25 — REGNUM Должность федерального уполномоченного по защите прав пенсионеров может быть учреждена в России. С предложением создания поста омбудсмена по защите прав пенсионеров с представительствами во всех регионах выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.

В письме на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина. На которое ссылается RT, Хамзаев указывает на то, что в России проживают порядка 36 млн пенсионеров. При этом зачастую пожилым людям приходится через суд добиваться положенных по закону льгот и выплат, но в силу возраста не все могу сделать это самостоятельно. А омбудсмен мог бы помочь решить часть их проблем, организовать работу по правовой и консультационной поддержке этой категории граждан. Кроме того, правозащитник мог бы инициировать поправки в законодательство с целью улучшения ситуации с реализацией прав пенсионеров.

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«В связи с этим прошу вас поддержать учреждение в России должности федерального уполномоченного по защите прав пенсионеров», — говорится в тексте обращения.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года с подобной инициативой выступали Ассоциация организаций по поддержке пенсионеров, ветеранов и инвалидов и Общественная палата РФ. Предполагалось, что он будет заниматься вопросами льготного лекарственного обеспечения стариков, оказывать им помощь в решении жилищных проблем.

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