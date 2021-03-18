Сантьяго, , 05:54 — REGNUM Верительные грамоты президенту Чили Себастьяну Пиньере вручил посол России в латиноамериканской республике Сергей Кошкин. Об этом российское посольство 17 марта сообщает на своей странице в социальной сети Instagram.

«Посол Сергей Кошкин вручил свои верительные грамоты президенту республики Чили Себастьяну Пиньере Эченике», — говорится в сообщении.

Напомним, президент России Владимир Путин 5 октября 2020 года назначил Кошкина, ранее возглавлявшего российское посольство в Колумбии, чрезвычайным и полномочным послом РФ в Чили. Дипломат сменил занимавшего этот пост ранее Владимира Трухановского.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января верительные грамоты колумбийскому лидеру Ивану Дуке вручил новый российский посол в Колумбии Николай Тавдумадзе. 5 октября 2020 года он сменил занимавшего этот пост Сергея Кошкина.

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