Новосибирск, , 05:44 — REGNUM За февраль 2021 года новосибирский аэропорт «Толмачёво» обслужил 358 748 пассажиров (-23,8%). Число пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 338 412 (+3,0%), на международных — 20 327 (-85,4%). Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Уточняется, что наиболее динамичные направления февраля 2021 года по сравнению с февралём 2020 года на внутрироссийских авиалиниях: Сочи (+94,5%), Уфа (+74,1%), Краснодар (+70,8%), Братск (+49,5%), Абакан (+43%), Новокузнецк (32,0%), Казань (+32,8%), Салехард (+32,1%), Санкт-Петербург (+28,0%), Ноябрьск (+28,0%) и Норильск (+23,0%).

За второй месяц текущего года новосибирский аэропорт обслужил 2114 самолёто-вылета (-11,6% к аналогичному периоду 2020 года).