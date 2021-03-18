Москва, , 04:47 — REGNUM Росавиация разработала проект концепции развития аэродромной сети России на период до 2035 года, в соответствии с которым в стране планируется реконструировать 179 аэропортов и аэродромов.

В документе говорится, что на первом этапе (до 2024 года) планируется реконструировать 62 объекта. Этот план предусматривает, например, строительство нового аэропорта Утренний на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. В будущем новые комплексы появятся также в Омске, Сыктывкаре, на островах Парамушир и Шикотан.

Всего на эти цели будет выделено 843 млрд рублей: в период с 2019 по 2024 год — 181,5 млрд рублей, в 2025—2030 годах — 302,5 млрд рублей, в 2031—2035 годах — 350 млрд рублей.

В Росавиации отметили также, что с 1992 по 2020 год в России в четыре сократилось количество аэродромов и аэропортов (до 350), а регулярные перевозки осуществляются только через 260 из них.

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