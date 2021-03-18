Исламабад, , 04:22 — REGNUM Силовики Пакистана ликвидировали террориста в ходе спецоперации на северо-западе страны, сообщает пресс-служба пакистанской армии.

Сообщается, что операция проходила в районе Канджу. По данным разведки, именно в этом районе располагалась база террористов.

«В ходе перестрелки террориста Мукаррам был убит, еще один боевик задержан», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что во время стрельбы погибли двое мирных жителей. По данным ведомства, террористы были причастны к нападениям на военных, исполнении терактов в школах, вымогательству и заказных убийствах.