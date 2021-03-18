Вашингтон, , 03:52 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план по возобновлению отношений с Палестиной, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, план пока находится на начальном этапе разработки. Однако уже известно, что Белый дом намерен отказаться от политики предыдущей администрации, которая уделяла большое внимание интересам Израиля. При этом источник не исключил, что в процессе разработки план может подвергнуться некоторым изменениям.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон выступает за мирное урегулирование на Ближнем Востоке. В частности, Белый дом намерен содействовать созданию независимого палестинского государства.