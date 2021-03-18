Шицзячжуан, Китай, , 03:37 — REGNUM В уезде Цинсянь северокитайской провинции Хэбэй началось расследование после того, как во время ежегодного «Гала-концерта 15 марта», проводимого государственной телекомпанией CCTV по случаю Всемирного дня защиты прав потребителя, была выявлена напичканная клентуберолом овца, сообщает агентство Синьхуа.

По состоянию на 8 часов утра 16 марта в корме овцеводческой фермы города Синьсин уезда Цинсянь был выявлен кленбутерол. Местное правительство также протестирует 219 тыс. овец Синьсина на наличие в их организме кленбутерола, а также и исследует все овцеводческие фермы по всему уезду.

Трое фигурантов этого дела находятся под стражей, одна скотобойня закрыта. Уезд Цинсянь насчитываетт 664 овцеводческих фермы, выращивающие в общей сложности 480 тыс. овец в стаде, а годовой объем выращивания достигает 700 тыс. овец.

В реюнионе имеется четыре скотобойни с годовой мощностью убоя 500 тыс. овец. Городок Синьсин имеет 160 овцеводческих ферм, каждая из которых имеет масштаб разведения не менее 1000 овец в год.

Клентуберол — это препарат против бронхиальной астмы, которое также с 1992 года запрещено для использования в спорте и считается допингом, поскольку обладает жиросжигающим действием.