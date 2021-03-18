Лхаса, Китай, , 03:17 — REGNUM Китайские ученые работают над созданием крупнейшего в мире рефракционного телескопа в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая с целью наблюдения за звездами и планетами, сообщает 16 марта агентство Синьхуа.

Строительство оптического телескопа с метровой апертурой уже началось в столице региона городе Лхасе, сообщил заместитель директора регионального департамента науки и техники Ван Цзюньцзе.

Тибет, расположенный на большой высоте и под ясным небом считается одним из лучших мест в мире для наблюдения за небесными телами. Рефракционный телескоп — это инструмент, который использует комбинацию линз для получения изображений удаленных объектов в космосе, которые не были бы видны невооруженным человеческим глазом.

Ученые будут использовать новейший рефрактор для проведения исследований неба, включая мониторинг околоземных астероидов, добавил Ван.

Проект телескопа, возглавляемый Национальными астрономическими обсерваториями при Китайской академии наук, также предполагает популяризацию астрономии. Ученые могут публиковать в интернете изображения, видео и предлагать ряд интерактивных функций благодаря уникальной перспективе большого телескопа.

По словам Ван, метровый рефрактор будет установлен в запланированном региональном планетарии, строительство которого, вероятно, начнется в этом году. По завершении строительства он станет самой высокой астрономической обсерваторией в мире.