Атланта, США, , 01:38 — REGNUM Правоохранительные органы США предъявили подозреваемому в нападениях на спа-салоны штата Джорджия обвинения в убийстве восьми человек, сообщает газета The New York Times.

Издание сообщает, что 21-летнему Аарону Лонгу предъявили обвинения в умышленном убийстве по восьми пунктам. Также ему вменяют нападение при отягчающих обстоятельствах. В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе возле города Атланта. Перед судом он предстанет, вероятно, 18 марта.

Отмечается, что шестеро из погибших были выходцами из азиатских стран. Полиция Атланты не исключает, что преступление было совершено на почве национальной ненависти. Однако подтверждений этому у правоохранительных органов пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта мужчина напал на три спа-салона в американском штате Джорджия и устроил стрельбу. В результате серии нападений погибли восемь человек, еще один получил ранения.

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