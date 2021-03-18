Тегеран, , 08:11 — REGNUM 17 марта председатель Иранской организации содействия торговле (TPO) заявил, что объём внешней торговли страны за последние 11 месяцев превысил 65 миллиардов долларов, а ненефтяной экспорт значительно вырос, несмотря на санкции США. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

На встрече с экспортерами в иранской провинции Казвин Хамид Задбум заявил, что внешняя торговля Ирана составила 41,3 миллиарда долларов в прошлом иранском году (март 2019 — март 2020), при этом прогнозируется, что данный показатель достигнет уровня 70 миллиардов долларов по итогам текущего иранского года.

Иранский чиновник отметил, что стране необходимо увеличить ненефтяной экспорт с целью предотвратить неблагоприятные последствия санкций США, а также вспышки коронавирусной инфекции (COVID-19).

Задбум также выразил надежду, что в следующем году Иран станет свидетелем серьезного скачка ненефтяного экспорта.