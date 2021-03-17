Кэри, США, , 23:59 — REGNUM В онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store (EGS) появится функция групповых чатов. Об этом 17 марта Epic Games сообщила в своём блоге

Разработчики заявили, что новая система Epic Games Store позволит геймерам создавать групповые чаты, которые будут работать как в играх, так и вне их. Издание PCGamesN обратило внимание, что она будет похожа на функцию, что сейчас присутствует в мессенджере Discord.

Автор статьи отметил, что если EGS удастся реализовать такую систему чатов, то она выйдет за рамки того, что сейчас предлагает геймерам сервис Steam.

Напомним, сервис Epic Games Store был запущен 6 декабря 2018 года. Компания Epic Games позиционирует свой магазин как основного конкурента Steam.

Читайте ранее в этом сюжете: Пользователи ПК-версии Xbox Games Pass в итоге получат доступ к EA Play