Сараево, , 23:56 — REGNUM Федеральное министерство окружающей среды и туризма Боснии и Герцеговины 17 марта сообщило, что республика получила статус #SafeTravel destination, присвоенный Всемирным советом по туризму и путешествиям — после того как страна приняла их ковид-инструкции и принципы, согласно которым подробно проработаны шаги и действия во время пандемии в индустрии туризма.

В ВТО было отмечено, что получение международного статуса #SafeTravel destination свидетельствует о решимости позиционировать себя на международном рынке и следовать мировым туристическим тенденциям. Это первый, но ключевой шаг в процессе восстановления туристической отрасли и возрождения доверия иностранных туристов к туристическому сектору.

Напомним, Босния и Герцеговина сталкивается с резким ростом числа больных коронавирусом и сложной экономической ситуацией для всех предприятий сферы туризма.

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