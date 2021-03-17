Москва, , 23:49 — REGNUM Нападающий ярославского «Локомотива» Павел Красовский получил травму в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина против московского ЦСКА. Встреча прошла 17 марта в Москве и завершилась победой «железнодорожников» со счетом 2:0.

24-летний форвард не появился в третьем периоде на льду.

«Паша Красковский сегодня получил травму, большая потеря. Пока нет подробной информации по нему», — приводит послематчевые слова главного тренера «Локомотива» Андрея Скобели портал «Р-Спорт».