Сараево, , 23:39 — REGNUM Глава делегации Европейского союза в Боснии и Герцеговине Йохан Сатлер обсудил избирательные реформы с председателями оппозиционной Социал-демократической партии Боснии и Герцеговины, «Нашей партии» и «Партии народа и справедливости». Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Сатлер еще раз подчеркнул важность прозрачного и инклюзивного процесса в ходе избирательных и конституционных реформ, которые должны соответствовать критериям Европейского союза.

Напомним, в 2008 году было подписано соглашение о стабилизации и ассоциации Боснии и Герцеговины с Европейским союзом. С декабря 2010 года граждане Боснии и Герцеговины с биометрическим паспортом получили доступ в Шенгенскую зону без визы.

В феврале 2016 года страна подала заявку на вступление в Европейский союз. 9 декабря 2016 года Босния и Герцеговина получила вопросник о вступлении от Европейской комиссии, ответы на который были представлены в феврале 2018 года.

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