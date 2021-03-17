Рига, , 22:16 — REGNUM Прославление нацизма в Латвии происходит на государственном уровне, сообщили 17 марта в российском посольстве в Риге.

Комментируя мероприятия, которые состоялись накануне, 16 марта, в Латвии по случаю неофициального дня памяти нацистов из «Ваффен СС», российское диппредставительство отметило, что среди наиболее рьяных почитателей этой даты есть депутаты Сейма из правящей коалиции.

«Это ли не прославление нацизма на высоком государственном уровне?!» — отмечается в заявлении российского посольства. Москва назвала попытки оправдать действия нацистов глубоко аморальными.

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