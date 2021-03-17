Лос-Анджелес, США, , 22:13 — REGNUM Кинокомпании DreamWorks и Universal назвали дату премьеры второй части анимационного фильма «Кот в сапогах» (Puss in Boots). Об этом 17 марта сообщает портал The Wrap.

Релиз картины состоится 23 сентября 2021 года. Главного героя вновь озвучит Антонио Бандерас, в качестве режиссёра выступит Джоэль Кроуфорд, ранее выпустивший мультфильмы «Семейка Крудс: Новоселье» и «Праздник троллей».

Напомним, главным героем фильмов «Кот в сапогах» является кот из серии картин про Шрека. Первая картина при бюджете $130 млн собрала в прокате США $149,2 млн, сумма общемировых сборов составила около $555 млн.

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