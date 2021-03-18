Скопье, , 14:27 — REGNUM В прокуратуре Северной Македонии сообщили, что 16 марта в ходе пожара городе Гостивар погиб 7-летний мальчик.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, во время пожара ноги мальчика были скованы цепью.

В семье мальчика заявили журналистам, что ребенка связали из-за того, что он был «агрессивным».

Сотрудники прокуратуры предпринимают меры для привлечения виновных в смерти мальчика к уголовной ответственности.

В настоящее время проводится опрос свидетелей происшествия.

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