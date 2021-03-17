Луганск, , 18:54 — REGNUM Житель города Рубежное умер от сердечного приступа, он не смог вызвать врачей из-за создаваемых ВСУ при помощи средств радиоэлектронной борьбы помех, сообщил 17 марта журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он пояснил, что ВСУ при помощи РЭБ скрывают от ОБСЕ нарушения договорённостей на линии соприкосновения с Донбассом. В итоге сотовая связь работает с перебоями.

Осадчий «В связи с невозможностью вызвать скорую помощь из-за проблем со связью, вызванных глушением средствами РЭБ ВСУ, вчера на южной окраине населённого пункта Рубежное на улице Полевая от сердечного приступа скончался мужчина 1958 года рождения».

Луганский военнослужащий добавил, что жители ЛНР жалуются на то, что не могут поговорить по мобильной связи со своей роднёй, не могут ни вызвать такси, ни дозвониться в экстренные службы. Сообщают мирные жители о мародёрстве и грабежах со стороны ВСУ.

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