Брюссель, , 18:17 — REGNUM Наращивание Россией военных сил у своих южных границ вынуждает НАТО активизировать свою деятельность в Чёрном море, сообщил 17 марта журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он заявил, что для западного военного блока, а также для Грузии «безопасность Чёрного моря — это приоритетная задача». Генсек альянса заявил, что призывает Москву «положить конец признанию регионов Абхазии и Южной Осетии» и «вывести все свои войска».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад четыре военных корабля НАТО вошли в территориальные воды Грузии. Грузинские власти заявили о важности этого события.

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