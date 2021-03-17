Нижний Новгород, , 18:16 — REGNUM В центре Нижнего Новгорода произошел несчастный случай — пришедшая в движение снежная масса сбросила с крыши пятиэтажного здания двух рабочих, которые чистили ее от снега, пишут нижегородские СМИ.

Мужчины упали в сугроб, после чего их накрыло лавиной снега, сошедшей с кровли этого здания.

Очевидцы происшествия откопали пострадавших из-под снежного завала и вызвали скорую помощь.

Медики осмотрели упавших с крыши рабочих. Те отделались только ушибами и от госпитализации отказались.

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