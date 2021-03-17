Москва, 17 марта, 2021, 19:06 — ИА Регнум. На портале российских общественных инициатив (РОИ) появилась инициатива по отмене Постановления Правительства РФ от 07 декабря 2020 г. № 2040 «О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС)». Об этом ИА REGNUM сообщили члены Общественного движения «Родители Москвы» 17 марта.

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Данная инициатива, размещенная на портале активистами движения, была вызвана опасениями со стороны родительской общественности в связи с планами правительства РФ по внедрению ЦОС в рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда», являющегося частью Национального проекта «Образование».

Постановление правительства РФ от 07 декабря 2020 г. № 2040 предполагает внедрение в образовательных организациях цифровых технологий (обеспечение доступа к сети интернет, создание кабельных и электронно-вычислительных систем, оснащение мультимедийным, компьютерным, презентационным оборудованием и соответствующим программным обеспечением) для трансформации процесса обучения школьников. Также в постановлении говорится о необходимости развития технологий по сбору, обработке и управления данными учеников и учителей, об использовании дистанционных технологий и электронного обучения.

Как показывают отдельные примеры проведения аналогичных экспериментов в отдельных школах и классах в ряде регионов Российской Федерации, в частности в ХМАО, роль учителя сводится к деятельности наставника ученика для его взаимодействия с онлайн-платформой. При этом у общественности вызывает опасение тот факт, что количество часов за экраном монитора для учащихся увеличится многократно, что причинит непоправимый вред психическому и физическому здоровью детей.

Кроме того, предполагается, что программа обучения и воспитания на платформах, созданных в рамках ЦОС, будет поставляться «в том числе индивидуальными предпринимателями», что в условиях отсутствия должного контроля со стороны общества и стремления бизнеса к снижению издержек негативно скажется на качестве такого образования.

Инициатива была составлена юристами общественного движения «Родители Москвы», которые считают, что данное постановление правительства должно быть отменено с помощью указа президента РФ, так как оно нарушает часть 2 статьи 43 Конституции РФ, которая гарантирует «общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях».

Для дальнейшего рассмотрения в органах власти инициативе необходимо набрать не менее ста тысяч голосов поддержки. Результатом отмены постановления правительства №2040 активисты движения видят повышение качества и уровня образования, восстановление и сохранение физического и психического здоровья школьников, сохранение и увеличение количества рабочих мест учителей.

Российская общественная инициатива (РОИ) — это онлайн-ресурс, на котором граждане России могут выдвигать различные гражданские инициативы и голосовать за них. Доступ граждан к платформе осуществляется через авторизацию с помощью системы идентификации ЕСИА.

Инициативы рассматриваются экспертными группами федерального, регионального или муниципального уровня для принятия решения о мерах по реализации органами власти при условии, если на федеральном уровне и в субъектах РФ численностью населения более 2 млн набралось не менее 100 000 голосов в поддержку инициативы; на региональном и муниципальном инициатива должна собрать не менее 5% голосов «за» от численности зарегистрированного населения.