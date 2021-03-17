Сеул, , 17:11 — REGNUM Южная Корея — оптимальный и надёжный партнёр для стран Латинской Америки в их усилиях по развитию зелёной и цифровой экономики. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление президент Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Данное заявление было обнародовано 17 марта в ходе встречи с представителями четырёх стран данного региона, включая главу МИД Коста-Рики Родольфо Солано, главу МИД ГватемалыПедро Броло, министра сельского хозяйства и развития сельских районов КолумбииРодольфо Зеа Наварро, прибывших в Сеул для участия в «Форуме цифрового сотрудничества Южная Корея — Латинская Америка».

«Южная Корея намерена активно поддерживать страны Центральной и Южной Америки в процессе их перехода к экологически чистой цифровой экономике», — сказал южнокорейский лидер.

Мун Чжэ Ин напомнил, что 1 марта в силу вступило соглашение о свободной торговле между Южной Кореей и странами Центральной Америки, а также подчеркнул, что правительство прилагает усилия для присоединения к торговому блоку Тихоокеанского альянса в качестве ассоциированного члена и для заключения соглашения о свободной торговле с общим рынком стран Южной Америки — МЕРКОСУР.

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