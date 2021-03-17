Санкт-Петербург, 17 марта, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В Смольном продолжают тасовать полномочия покинувшего правительство Санкт-Петербурга бывшего вице-губернатора Евгения Елина. На этот раз вице-губернатор Эдуард Батанов получил под свое кураторство комитет по экономической политике и стратегическому планированию. Об этом 17 марта сообщили в городской администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Ранее этим комитетом, как и в целом экономическим блоком, заведовал Елин, который не так давно поменял пост вице-губернатора Северной столицы на руководящий пост в космическом направлении S7 Group.

После его увольнения временно комитет по экономической политике передали под контроль «транспортного» вице-губернатора Максима Соколова, как и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Спустя примерно месяц было решено, судя по всему, все же ослабить нагрузку Соколова, на котором и так «висят» комитеты по инвестициям, по развитию транспортной инфраструктуры, по транспорту и по развитию туризма. Это уже третья попытка руководства города разобраться с «елинским наследием».

За Батановым остаются также комитет финансов и комитет по госзаказу.

Напомним, еще одно ведомство, курируемое ранее Елиным — комитет имущественных отношений — перешел под контроль вице-губернатора Валерия Пикалева.