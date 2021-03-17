Белград, , 15:45 — REGNUM Глава Сербской православной церкви патриарх сербский Порфирий заявил на пресс-конференции в Печском монастыре, что ответом на поджоги, повреждение и грабеж имущества сербов и Сербской православной церкви в Косово и Метохии станет молитва для вандалов, чтобы призвать их не совершать такие поступки в будущем. Он добавил, что в храмах молятся «за них, их близких и детей».

Патриарх Порфирий указал, что в наши дни они грабят и оскверняют сербские храмы, и задался вопросом: Что может стать единственным ответом на это?

«Мы будем молиться Богу, чтобы он дал силу тем, кто остался в Косово и Метохии, чтобы им удалось справиться со всеми трудностями и жить в мире. Мы также будем молиться, чтобы вандалы прекратили разрушать, поджигатели перестали уничтожать, грабители отказались от грабежа, потому что мы в этих храмах молимся как за них, так и за их близких и детей», — подчеркнул патриарх Порфирий.

Патриарх призвал к молитве за спокойствие жителей Косово и Метохии, независимо от их веры и нации.

Напомним, 17 марта 2004 года вспыхнули погромы в Косово, расценивавшиеся сербским руководством как этнические чистки. Во время этих беспорядков 16 гражданских лиц были убиты. 4000 человек были вынуждены покинуть свои дома, 800 домов и 36 православных церквей были повреждены или полностью разрушены.