Екатеринбург, , 15:44 — REGNUM Клещи и первые пострадавшие от их укусов возникнут в Екатеринбурге в 2021 году позже, нежели в предыдущие годы. Об этом заявил на брифинге главный эпидемиолог города Александр Харитонов.

Из-за затянувшихся морозов до сих пор в городе нет ни единого человека, которого бы покусали клещи.

«Это связанно с метеоусловиями — была грозная зима, много снега. У клещей нет возможности выйти наружу, чтобы искать пропитание», — объяснил Харитонов.

До этого первые обращения от пострадавших обычно были в начале года, обратил внимание специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году клещи кусали жителей Свердловской области активнее, нежели годом ранее.

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