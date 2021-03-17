Курск, 17 марта, 2021, 15:35 — ИА Регнум. В Курской области возбуждено второе уголовное дело после гибели восьмилетнего мальчика, которого подожгла его собственная мать. Как сообщает ИА REGNUM, СУ СК РФ по Курской области раскрыло подробности трагедии.

Sledcom.ru Следственный комитет России

По версии следствия, вечером 15 марта после ссоры с восьмилетним сыном женщина вывела его во двор, облила из канистры горючей смесью и подожгла. Дома в этот момент также находились малолетняя дочь женщины и её муж, который не является отцом детей. Мужчина вышел из дома и с помощью подручных средств потушил огонь, отнёс мальчика в дом и сказал жене вызвать скорую помощь. Ребёнка с термическими ожогами третьей степени госпитализировали в ОБУЗ «Железногорская городская больница», откуда — в Курскую областную клиническую больницу. 17 марта мальчика собирались доставить в медицинское учреждение специализированного типа, однако при транспортировке он скончался.

Следователи выяснили, что с 2016 года мать систематически избивала сына и оскорбляла его. Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью». Её задержали, решается вопрос о заключении под стражу.

Также по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Следствие считает, что с 1 января 2020 года должностные лица комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Железногорского района и должностные лица отдела опеки и попечительства администрации Железногорского района ненадлежащим образом исполняли свои обязанности: они не изъяли мальчика из семьи, где он находился в социально опасном положении.