Москва, , 15:23 — REGNUM Учёные в России должны занимать достойное место в обществе, не иметь финансовых проблем и заниматься только наукой, не отвлекаясь на решение сопутствующих материальных и организационных вопросов. Такой видят жизнь российских учёных граждане РФ. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования о восприятии образа современного учёного, проведённого ВЦИОМ и АНО «Национальные приоритеты».

Самыми известными учёными, по мнению участников опроса, стали Сергей Королёв (15%) и Андрей Сахаров (10%). Также в этом респонденты назвали имена Игоря Курчатова (9%), Дмитрия Менделеева (8%), Сергея Капицы (6%) и Константина Циолковского (5%).

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Выявились и наиболее распространённые образы учёного: это заслуженный академик, звезда науки и «чудаковатый энтузиаст». При этом идеальный образ выглядит так: он занимает достойное место в обществе, внешне привлекателен, коммуникабелен, создаёт и открывает что-то новое, финансово обеспечен, занимается только наукой.

57% респондентов заявили, что встречали материалы о российских учёных, разработчиках и новых открытиях в СМИ или интернете. Каждый четвертый (275) опрошенный как-то связан с наукой — работает в ней сам, или наукой занимаются его родственники и знакомые.

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Добавим, что в исследовании приняли участие граждане РФ в возрасте 30−65 лет, родители школьников 10−11 классов и студентов вузов из Москвы, Казани, Кемерово, Новосибирска и Ростова-на-Дону.

Как сообщало ИА REGNUM, 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В документе отмечено, что целью инициативы является «дальнейшее развитие науки и технологий в Российской Федерации».