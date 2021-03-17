Тбилиси, , 15:18 — REGNUM В Тбилиси члены оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и их сторонники 17 марта вышли на акцию протеста в поддержку арестованного лидера ЕНД Ники Мелии. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, протестующие собрались возле здания МВД Грузии. Там между ними и сотрудниками полиции произошла потасовка из-за того, что активисты пытались наклеить на стены здания стикеры с изображением Мелии.

Как рассказали протестующие, они также сегодня, 17 марта, планируют в рамках акции «За свободу» отправиться в Рустави к зданию следственного изолятора, в котором находится лидер ЕНД.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси Мелию, ситуация усугубилась. Оппозиционные партии регулярно проводят в столице и других городах Грузии акции протеста.

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