Ростов-на-Дону, 17 марта, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В Ростовской области произошло ДТП, в результате которого травмы получили пять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 17 марта.

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области На месте ДТП

Авария случилась примерно в 8:00 мск на трассе Новошахтинск — Гуково. Предположительно, водитель автомобиля ВАЗ 21 150 в условиях непогоды превысил скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Opel Astra. В результате пострадали оба водителя, а также три пассажира отечественного автомобиля. Известно, что ВАЗ был укомплектован летними и зимними шинами.

По данному факту проводится проверка.